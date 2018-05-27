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Госконтроль выявил нарушения в работе автолавок и столовой Слуцкой базы ОПС
28.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Реализация товаров без маркировки, поврежденные кассы и терминал, неправильное хранение продуктов – Комитет госконтроля Минской области изучил работа двух автолавок и столовой УП «Слуцкая база ОПС»,
К примеру, в столовой УП «Слуцкая база ОПС» в момент проведения мониторинга в кассе имелись излишки денежных средств, а терминал для расчетов пластиковыми карточками разбит и склеен изолентой. В холодильниках для хранения замороженных мясных полуфабрикатов обнаружены товары, срок годности которых истек пять месяцев назад. Здесь же покупателям предлагалась шинка мясная без маркировки производителя с указанием необходимой информации о наименовании, дате изготовления, сроках годности и пр.
При посещении автолавки в деревне Мусичи Слуцкого района установлено, что автолавка не располагает необходимыми оборудованием и инвентарем, обеспечивающими сохранение качества и безопасности товаров, так как в холодильном оборудовании нет термометров, не поддерживается установленная производителями температура для хранения замороженных мясных полуфабрикатов, рыбы и молочных продуктов, разбита витрина. Для взвешивания товаров в автолавке применяются весы, не прошедшие в установленный срок метрологическую поверку.
Прием денег от покупателей осуществляется с применением кассового оборудования, которое также обеспечивает и оплату банковскими карточками. Вместе с тем, указанное оборудование установлено в местах, не обеспечивающих его визуальный просмотр покупателем. Покупателям также не доведена информация о месте нахождения книги замечаний и предложений.
Аналогичные нарушения в части установки кассового оборудования и несоблюдения температурных режимов хранения мясных полуфабрикатов, колбасных изделий установлены в ходе осмотра другой автолавки в Слуцке.
Контролеры предупреждают, что нарушения правил торговли, несоблюдение порядка использования кассового оборудования и приема наличных денег, использование непроверенного оборудования влекут административную ответственность в соответствии со статьями 12,17, 23.13 и 12.20 Кодекса РБ об административных правонарушениях.
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Реализация товаров без маркировки, поврежденные кассы и терминал, неправильное хранение продуктов – КГК по Минской области изучил работа двух автолавок и...
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