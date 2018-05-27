﻿ Госконтроль выявил нарушения в работе автолавок и столовой Слуцкой базы ОПС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госконтроль выявил нарушения в работе автолавок и столовой Слуцкой базы ОПС

28.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Реализация товаров без маркировки, поврежденные кассы и терминал, неправильное хранение продуктов – Комитет госконтроля Минской области изучил работа двух автолавок и столовой УП «Слуцкая база ОПС», сообщает pramen-news.by.

К примеру, в столовой УП «Слуцкая база ОПС» в момент проведения мониторинга в кассе имелись излишки денежных средств, а терминал для расчетов пластиковыми карточками разбит и склеен изолентой. В холодильниках для хранения замороженных мясных полуфабрикатов обнаружены товары, срок годности которых истек пять месяцев назад. Здесь же покупателям предлагалась шинка мясная без маркировки производителя с указанием необходимой информации о наименовании, дате изготовления, сроках годности и пр.

При посещении автолавки в деревне Мусичи Слуцкого района установлено, что автолавка не располагает необходимыми оборудованием и инвентарем, обеспечивающими сохранение качества и безопасности товаров, так как в холодильном оборудовании нет термометров, не поддерживается установленная производителями температура для хранения замороженных мясных полуфабрикатов, рыбы и молочных продуктов, разбита витрина. Для взвешивания товаров в автолавке применяются весы, не прошедшие в установленный срок метрологическую поверку.

Прием денег от покупателей осуществляется с применением кассового оборудования, которое также обеспечивает и оплату банковскими карточками. Вместе с тем, указанное оборудование установлено в местах, не обеспечивающих его визуальный просмотр покупателем. Покупателям также не доведена информация о месте нахождения книги замечаний и предложений.

Аналогичные нарушения в части установки кассового оборудования и несоблюдения температурных режимов хранения мясных полуфабрикатов, колбасных изделий установлены в ходе осмотра другой автолавки в Слуцке.

Контролеры предупреждают, что нарушения правил торговли, несоблюдение порядка использования кассового оборудования и приема наличных денег, использование непроверенного оборудования влекут административную ответственность в соответствии со статьями 12,17, 23.13 и 12.20 Кодекса РБ об административных правонарушениях.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реализация товаров без маркировки, поврежденные кассы и терминал, неправильное хранение продуктов – КГК по Минской области изучил работа двух автолавок и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тяжело в учении, легко в бою
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика