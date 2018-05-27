Госконтроль выявил нарушения в работе автолавок и столовой Слуцкой базы ОПС

Реализация товаров без маркировки, поврежденные кассы и терминал, неправильное хранение продуктов – Комитет госконтроля Минской области изучил работа двух автолавок и столовой УП «Слуцкая база ОПС», сообщает pramen-news.by.

К примеру, в столовой УП «Слуцкая база ОПС» в момент проведения мониторинга в кассе имелись излишки денежных средств, а терминал для расчетов пластиковыми карточками разбит и склеен изолентой. В холодильниках для хранения замороженных мясных полуфабрикатов обнаружены товары, срок годности которых истек пять месяцев назад. Здесь же покупателям предлагалась шинка мясная без маркировки производителя с указанием необходимой информации о наименовании, дате изготовления, сроках годности и пр.

При посещении автолавки в деревне Мусичи Слуцкого района установлено, что автолавка не располагает необходимыми оборудованием и инвентарем, обеспечивающими сохранение качества и безопасности товаров, так как в холодильном оборудовании нет термометров, не поддерживается установленная производителями температура для хранения замороженных мясных полуфабрикатов, рыбы и молочных продуктов, разбита витрина. Для взвешивания товаров в автолавке применяются весы, не прошедшие в установленный срок метрологическую поверку.

Прием денег от покупателей осуществляется с применением кассового оборудования, которое также обеспечивает и оплату банковскими карточками. Вместе с тем, указанное оборудование установлено в местах, не обеспечивающих его визуальный просмотр покупателем. Покупателям также не доведена информация о месте нахождения книги замечаний и предложений.

Аналогичные нарушения в части установки кассового оборудования и несоблюдения температурных режимов хранения мясных полуфабрикатов, колбасных изделий установлены в ходе осмотра другой автолавки в Слуцке.

Контролеры предупреждают, что нарушения правил торговли, несоблюдение порядка использования кассового оборудования и приема наличных денег, использование непроверенного оборудования влекут административную ответственность в соответствии со статьями 12,17, 23.13 и 12.20 Кодекса РБ об административных правонарушениях.