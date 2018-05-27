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В Слуцке перекрыли движение по улице Солигорской
28.05.2018 — Разное | Слуцк Город
В связи со строительством нового перекрёстка с круговым движением на пересечении улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова в Слуцке сегодня перекрыли движение по улице Солигорской.
Об этом сайту SlutskGorod сообщают водители.
Предположительно, движение будет ограничено длительное время. Объезд перекрытого участка можно осуществлять по улице Тутаринова.
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В связи со строительством нового перекрёстка с круговым движением на пересечении улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова в Слуцке сегодня перекрыли движение по...
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