В Слуцке перекрыли движение по улице Солигорской





В связи со строительством нового перекрёстка с круговым движением на пересечении улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова в Слуцке сегодня перекрыли движение по улице Солигорской.

Об этом сайту SlutskGorod сообщают водители.

Предположительно, движение будет ограничено длительное время. Объезд перекрытого участка можно осуществлять по улице Тутаринова.

Ранее мы сообщали , что работы на одном из самых «разбитых» перекрёстков города планируется возобновить до конца мая, завершить строительство нового «кольца» собираются до 3 июля.



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