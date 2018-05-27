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В Слуцке перекрыли движение по улице Солигорской

28.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке перекрыли движение по улице Солигорской

В связи со строительством нового перекрёстка с круговым движением на пересечении улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова в Слуцке сегодня перекрыли движение по улице Солигорской.

Об этом сайту SlutskGorod сообщают водители. 

Предположительно, движение будет ограничено длительное время. Объезд перекрытого участка можно осуществлять по улице Тутаринова.

Ранее мы сообщали, что работы на одном из самых «разбитых» перекрёстков города планируется возобновить до конца мая, завершить строительство нового «кольца» собираются до 3 июля. 


Slutsk-Gorod.by  

 
 
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В связи со строительством нового перекрёстка с круговым движением на пересечении улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова в Слуцке сегодня перекрыли движение по...
 
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