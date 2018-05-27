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Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»
28.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Вы затеяли ремонт, но не знаете, где найти качественные и недорогие материалы? Мечтаете о современном, стильном интерьере, но не представляете, как создать его собственными руками? Тогда вам в магазин «Обои», который находится на Слуцком рынке! Здесь вы найдёте огромный ассортимент продукции на разный вкус и кошелёк.
Мы предлагаем вам:
Мы работает на рынке уже 25 лет и за это время заслужили доверие и уважение покупателей. Компетентные продавцы всегда рады помочь вам в выборе подходящих материалов, мы подберём для вас самые качественные и соответствующие вашему вкусу товары. Индивидуальный подход, доступные цены и широкий ассортимент – вот почему вам стоит обратиться в магазин «Обои».
БЕСПЛАТНАЯ доставка в пределах 100 километров! Доступна рассрочка до 10 месяцев, по карте «Магнит» - до 3 месяцев.
Магазина находится на территории Слуцкого рынка, павильоны № 27-28 (возле магазина Газ, Тепло, Вода).
Мы ждём вас каждый день с 9:00 до 14:00, выходной – понедельник.
Наши товары также можно найти и в городе Солигорске. Торговая точка находится в ТЦ "Бум" в Магазине «Центр продаж» по адресу проспект Мира, 32.
Время работы: вторник-пятница – с 10:00 до 18:30, суббота-воскресенье – с 10:00 до 16:00, выходной – понедельник.
ИП Шинкарев А. А., УНП 690230057
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Вы затеяли ремонт, но не знаете, где найти качественные и недорогие материалы? Мечтаете о современном, стильном интерьере, но не представляете, как создать его...
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