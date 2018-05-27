Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»





Вы затеяли ремонт, но не знаете, где найти качественные и недорогие материалы? Мечтаете о современном, стильном интерьере, но не представляете, как создать его собственными руками? Тогда вам в магазин «Обои», который находится на Слуцком рынке! Здесь вы найдёте огромный ассортимент продукции на разный вкус и кошелёк.

Мы предлагаем вам:

Около 400 видов обоев на бумажной и флизелиновой основах от ведущих производителей Беларуси, России, Украины, Германии и Италии;

Фотообои с яркими, сочными изображениями;

Самоклеящаяся плёнка, которая поможет обновить любой интерьер;

Разные виды карнизов: потолочные, железные, металлопластик;

Рольшторы, жалюзи различных цветов и размеров;

Обойный клей и другие сопутствующие товары.





Мы работает на рынке уже 25 лет и за это время заслужили доверие и уважение покупателей. Компетентные продавцы всегда рады помочь вам в выборе подходящих материалов, мы подберём для вас самые качественные и соответствующие вашему вкусу товары. Индивидуальный подход, доступные цены и широкий ассортимент – вот почему вам стоит обратиться в магазин «Обои».

БЕСПЛАТНАЯ доставка в пределах 100 километров! Доступна рассрочка до 10 месяцев, по карте «Магнит» - до 3 месяцев.

Магазина находится на территории Слуцкого рынка, павильоны № 27-28 (возле магазина Газ, Тепло, Вода).

Мы ждём вас каждый день с 9:00 до 14:00, выходной – понедельник.

Наши товары также можно найти и в городе Солигорске. Торговая точка находится в ТЦ "Бум" в Магазине «Центр продаж» по адресу проспект Мира, 32.

Время работы: вторник-пятница – с 10:00 до 18:30, суббота-воскресенье – с 10:00 до 16:00, выходной – понедельник.









































































ИП Шинкарев А. А., УНП 690230057