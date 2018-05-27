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Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

28.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Вы затеяли ремонт, но не знаете, где найти качественные и недорогие материалы? Мечтаете о современном, стильном интерьере, но не представляете, как создать его собственными руками? Тогда вам в магазин «Обои», который находится на Слуцком рынке! Здесь вы найдёте огромный ассортимент продукции на разный вкус и кошелёк.

Мы предлагаем вам:

  • Около 400 видов обоев на бумажной и флизелиновой основах от ведущих производителей Беларуси, России, Украины, Германии и Италии;
  • Фотообои с яркими, сочными изображениями;
  • Самоклеящаяся плёнка, которая поможет обновить любой интерьер;
  • Разные виды карнизов: потолочные, железные, металлопластик;
  • Рольшторы, жалюзи различных цветов и размеров;
  • Обойный клей и другие сопутствующие товары.

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Мы работает на рынке уже 25 лет и за это время заслужили доверие и уважение покупателей. Компетентные продавцы всегда рады помочь вам в выборе подходящих материалов, мы подберём для вас самые качественные и соответствующие вашему вкусу товары. Индивидуальный подход, доступные цены и широкий ассортимент – вот почему вам стоит обратиться в магазин «Обои».

БЕСПЛАТНАЯ доставка в пределах 100 километров! Доступна рассрочка до 10 месяцев, по карте «Магнит» - до 3 месяцев.

Магазина находится на территории Слуцкого рынка, павильоны № 27-28 (возле магазина Газ, Тепло, Вода).

Мы ждём вас каждый день с 9:00 до 14:00, выходной – понедельник.

Наши товары также можно найти и в городе Солигорске. Торговая точка находится в ТЦ "Бум" в Магазине «Центр продаж» по адресу проспект Мира, 32.

Время работы: вторник-пятница – с 10:00 до 18:30, суббота-воскресенье – с 10:00 до 16:00, выходной – понедельник.

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»

ИП Шинкарев А. А., УНП 690230057

 
 
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Вы затеяли ремонт, но не знаете, где найти качественные и недорогие материалы? Мечтаете о современном, стильном интерьере, но не представляете, как создать его...
 
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