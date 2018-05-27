Удобно, качественно, современно

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28.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Решение было принято на основании того, что большая часть населения города проживает в микрорайоне «Юбилейный» и добираться на занятия в автошколу, расположенную по ул. Садовая, порой проблематично. Теоретические занятия планируется начать уже в июне, когда стартует обучение очередной группы.
Ремонт специализированного класса и его оснащение было сделано за счёт средств автошколы. В дальнейшем планируется усовершенствовать материальную базу – заменить компьютеры на современные.
С. БОРИСЕНКО, председатель районной организационной структуры ДОСААФ.
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Для удобства будущих учащихся Хойникской автошколы ДОСААФ на базе гимназии г. Хойники открыт специализированный класс. Решение было принято на основании того,...
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