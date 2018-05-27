Удобно, качественно, современно



Для удобства будущих учащихся Хойникской автошколы ДОСААФ на базе гимназии г. Хойники открыт специализированный класс.

Решение было принято на основании того, что большая часть населения города проживает в микрорайоне «Юбилейный» и добираться на занятия в автошколу, расположенную по ул. Садовая, порой проблематично. Теоретические занятия планируется начать уже в июне, когда стартует обучение очередной группы.

Класс оснащён отличной наглядной агитацией, на компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение – специальные программы по изучению ПДД «А-Драйв» и «Новый поворот». Квалифицированный преподавательский состав позволяет достигнуть более 70% успешной сдачи с первого раза квалификационного экзамена в МРЭО ГАИ.

Ремонт специализированного класса и его оснащение было сделано за счёт средств автошколы. В дальнейшем планируется усовершенствовать материальную базу – заменить компьютеры на современные.

Кстати, сразу после открытия на базе гимназии класса ДОСААФ у гимназистов есть возможность использовать его ресурсы во время уроков по основам безопасности жизнедеятельности в разделе «Изучение Правил дорожного движения».

С. БОРИСЕНКО, председатель районной организационной структуры ДОСААФ.