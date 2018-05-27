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Тепло вашему дому
28.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
За несколько недель коммунальщики проложили 660 метров новой теплотрассы, используя предизолированные трубы, параллельно демонтируя отслужившие конструкции. По словам начальника участка тепловых сетей цеха котельных и теплосетей И.Е. Асауляка, теплосети из ПИ-труб позволяют существенно снизить потери тепла от теплоисточника к потребителю, повысить качество потребляемой теплоэнергии и горячей воды.
Алеся ЯЧИЧЕНКО. Фото автора.
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