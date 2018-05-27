Тепло вашему дому



В апреле стартовал капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова, 8, города. Работы проводятся силами КЖУП «Хойникский коммунальник».

За несколько недель коммунальщики проложили 660 метров новой теплотрассы, используя предизолированные трубы, параллельно демонтируя отслужившие конструкции. По словам начальника участка тепловых сетей цеха котельных и теплосетей И.Е. Асауляка, теплосети из ПИ-труб позволяют существенно снизить потери тепла от теплоисточника к потребителю, повысить качество потребляемой теплоэнергии и горячей воды.





С 2009 года проводится масштабная замена тепловых сетей в городе. В этом году намечено заменить 3,4 км труб при условии стабильного финансирования работ.

Всего на балансе участка тепловых сетей числится 84,27 км тепловых сетей (64,6 км – по городу и 19,87 км – по району).

Алеся ЯЧИЧЕНКО. Фото автора.