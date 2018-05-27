ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельская и Черниговская области подписали соглашение о сотрудничестве

28.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Гомельская и Черниговская области подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Гомельским областным исполнительным комитетом и Черниговской областной государственной администрацией подписано сегодня на секции XV Гомельского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник и заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Наталия Романова.

В беседе с журналистами Наталия Романова подчеркнула, что данное соглашение, которое подписано во время подготовки к Форуму регионов Беларуси и Украины, заложит основу продуктивного экономического сотрудничества двух областей. «Соглашение действительно стратегическое, очень значимое. Гомельский регион — это наш давний стратегический партнер. А Беларусь входит в тройку лидеров как экономический партнер, кроме того, у нас много общего в гуманитарной сфере», — сказала она. В частности, налажено сотрудничество между университетами, медицинскими учреждениями, заключен долгосрочный меморандум между Черниговским и Гомельским онкологическими диспансерами. По программе «Восточное партнерство» реализуются три проекта. Один из них посвящен малому и среднему бизнесу, второй — экологии бассейна реки Десна, а также проект «Днепровский паром», который направлен на сближение культур и разрабатывает научно обоснованные туристические маршруты. Кроме того, в 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Участниками данной секции стали представители посольств, дипмиссий, официальных делегаций стран — участниц Гомельского экономического форума. Обращаясь к участникам встречи, Владимир Дворник отметил, что на современном этапе сотрудничество между странами выходит за рамки простых товарообменных операций и сориентировано на более сложные и эффективные кооперационные формы промышленного, научно-технического и инновационного взаимодействия. «Ежегодно растет число эффективных взаимовыгодных контактов, основанных в первую очередь на экономической дипломатии. Сегодня мы предлагаем партнерам самые разные модели интеграции на твердом экономическом фундаменте. В свою очередь географический, ресурсный, социально-экономический потенциал нашей области позволил ей занять заметное место на инвестиционной карте мира», — считает глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Гомельская область проводит последовательную политику укрепления взаимовыгодных контактов и дружеских отношений с зарубежными партнерами. «На сегодня мы заключили более 200 договоров и протоколов о сотрудничестве со многими странами мира. За этой цифрой — создание совместных предприятий, выполнение научно-исследовательских работ, многочисленные стажировки специалистов сельского хозяйства, мастер-классы ведущих медиков, культурные обмены и многое другое», — добавил он.

Руководитель региона также выразил уверенность в том, что подобные встречи являются дополнительным импульсом в развитии международных экономических и социально-культурных связей, определяют перспективу дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Нынешний Гомельский экономический форум собрал более 650 человек из 32 стран. На мероприятии презентован экономический и инвестиционный потенциал региона. Подписаны 9 документов на общую сумму более $480 млн.

Впервые Гомельский экономический форум был проведен в 2004 году. С 2008 по 2017 год на форуме подписано 88 документов почти на $2 млрд. Реализованы или находятся в стадии реализации около 50 проектов.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Гомельским областным исполнительным комитетом и Черниговской областной государственной администрацией...
 
Новости дня
Новости разные
 
Всё, что нужно для современного интерьера – в магазине «Обои»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика