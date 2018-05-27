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Полярные мнения: современные гаджеты: необходимость или дань моде?

28.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Полярные мнения: современные гаджеты: необходимость или дань моде?

Продолжаем рубрику «Полярные мнения». Высказывать их по обозначенной теме будут журналисты районки. 

Полярные мнения: современные гаджеты: необходимость или дань моде?

Елена Смусенок, корреспондент

Не понимаю людей, которые пользуются телефоном, который «абы званіў». Это – точно не про меня. Я стараюсь идти в ногу со временем и считаю, что возможность пользоваться последними технологическими новинками характеризуют современного человека. Бешеный ритм жизни просто обязывает иметь в кармане плеер, навигатор и компьютер в одном флаконе. 

Свой первый мобильный телефон я помню и сегодня – Siemens C35 с внешней антенной, зелёной подсветкой и игрой «Змейка». С тех пор прошло более 15 лет, и я стараюсь менять телефон примерно раз в два года, всегда покупая модель «покруче».
В телефоне у меня масса всего: музыка, фильмы, электронные книги, офисные программы с документами, фотографии, видео, различные интернет-программы. Удобно, когда всё под рукой. Моё утро с кофе не начинается, оно начинается с проверки ВК, Instagram, Facebook, ОК, Viber, ленты новостей, электронной почты – в общем всего того, что находится у меня в смартфоне. Я отправляю бесчисленные сообщения, совершаю голосовые вызовы, делюсь фотографиями, музыкой и видео с друзьями посредством популярных мессенджеров…
Также смартфон со всеми его приложениями необходим мне в работе. Очень удобно отправить почту, где бы ты не находился, найти нужную информацию в интернете, мгновенно запечатлеть интересный момент на фото. К слову, выручать своим «умным» телефоном мне часто приходится и коллег.
Возможно со стороны это кажется фанатизмом, но для меня все эти инструменты стали естественной частью жизни.
Как ни крути, но цена смартфона определяет его качество. Мой принцип – лучше заплачу раз нормальную цену, чем буду постоянно носить его в ремонт.
Аргументов в пользу покупки именно топового телефона я привела множество. Сейчас подведу основные итоги, которые важны лично для меня.
Самый основной аргумент – это желание перемен. Второе – результаты съёмки фото и видео – это то, за что действительно можно доплатить. Да, для публикации фото с фильтрами в социальных сетях будет достаточно и «бюджетника». Но сделать качественное фото с друзьями в условиях приглушённого света, к примеру, в кафе – это уже для бюджетного смартфона будет непосильной задачей.
У бюджетного смартфона диагональ дисплея может быть достаточно большой, но вот его разрешение – это боль для глаз. Далее – производительность. Если вы собираетесь читать книги, иногда бывать в интернете и пользоваться телефонными функциями, то для вас это не играет какой-либо решающей роли. Однако стоит запустить любое ресурсоёмкое приложение, как дорогой смартфон покажет, за что были заплачены деньги.
И напоследок – материал корпуса. Дешёвый смартфон – это всегда, за очень редкими исключениями, пластиковый корпус. Совсем другое дело с дорогими смартфонами. Тут уже есть выбор. Корпус может быть выполнен из того же пластика, но очень качественного, из металла и даже из стекла.
Про дизайн говорить не буду, хотя и тут есть что сказать.
Остаётся неизменным и тот факт, что покупатель более дорогого смартфона получает от своего устройства больше возможностей, интересных функций и даже позитивных эмоций. Повторюсь, слаженная и плавная работа операционной системы и приложений, качественные материалы и начинка – это доступно только при покупке достаточно дорогих смартфонов.
В любом случае, обладать самыми современными технологиями, умещающимися в ладони, или предпочесть надёжный телефон, который просто звонит, – выбор за вами. Но я считаю, что современный гаджет – это необходимость.


Полярные мнения: современные гаджеты: необходимость или дань моде?

Ольга Белаш, заместитель главного редактора

Как человек современный и коммуникабельный, я не могу быть против всяческих гаджетов, ни против дорогих, ни против дешёвых. Это сегодняшняя жизнь, и странно будет, если начну отрицать необходимость и полезность телефонов, смартфонов и прочих «фонов».
А если начну отрицать, то мне самой придётся общаться по дисковому телефону вместо сотового, достать из подвала печатную машинку и набивать тексты на ней вместо ноутбука. Смешно же. Новые технологии и входят в нашу жизнь для того, чтобы её облегчить, улучшить, разнообразить.
Дело в другом. Я совершенно не понимаю, зачем тратить на всякие новомодные модели телефонов большие деньги. Телефон нужен для того, чтобы звонить, фотоаппарат для того, чтобы делать снимки, компьютер – чтобы на нём работать. А симбиоз всего в одном аппарате никогда не даст стопроцентного качества. Ну, для обывателя, в принципе, и этого хватит, тогда как для работы никак.
Поэтому-то и предпочитаю разговаривать по телефону, снимать на фотоаппарат, в интернете сидеть с компа, а фильмы смотреть с экрана телевизора. Ну, я ещё книги читаю в телефоне (это главный для меня плюс современных средств связи, хотя печатное издание всё же лучше). Так, маленькая слабость.
Сегодня дети, ещё ходить не научившись, с лёгкостью что-то ищут в планшетах и телефонах. Я против этого. Зато у моего сына совершенно другое мнение на этот счёт. Ну конечно, современные дети думают совсем не так как мы и не о том, о чём думали в их возрасте мы. Но и говорить «раньше было лучше, давайте от всего откажемся и будем жить, как в доисторическую эпоху» не буду. Да и не надо это. Всё-таки положительный момент этих изобретений гораздо больше отрицательного, и умалять достоинства современных технических новинок опять-таки бессмысленно. Просто всё хорошо в меру.
Зачем чуть ли ни в детском саду покупать ребёнку дорогой телефон, а потом на него же кричать, что этот телефон разбит? Да и социальное неравенство никто не отменял. Разве приятно слышать, когда ребёнок твердит, что «Почему Тане купили телефон, а мне нет?»?
Не понимаю, почему наличие большого, так сказать навороченного телефона стало признаком достатка? Почему те, у кого доход ниже среднего первым делом приобретают здоровенные телефоны, словно в них залог счастья? Так не в них же. И не телефон признак благополучия. Дети, понятное дело, в своих суждениях всегда категоричны, но взрослые…
По роду своей работы порой приходилось наблюдать одну и ту же картину: в комнате, в которой бардак и холод, родительница сидит играется в телефоне, а чумазые дети ползают по захламлённой кровати. Вот уж действительно, простите мне мою злую иронию, достаток и благополучие.
Потрачу ли я большую сумму на новый телефон? Вряд ли. У меня список желаний несколько другой и телефон за 800 рублей в него точно не входит. В рассрочку? А потом каждый месяц выплачивать и трястись над аппаратом, чтобы не разбить его ещё до окончания выплаты рассрочки? Тоже вряд ли. На сумму очередного ежемесячного платежа я лучше себе очередное платьишко куплю. Душе как-то поприятнее будет.
Но каждому своё. И если кому-то нужен навороченный гаджет, то почему бы и нет, его личное дело. Ни моих интересов, ни моего кошелька это никак не затрагивает. Поэтому любой человек волен делать что ему захочется, в пределах, конечно, разумного.
Естественно, не осуждаю никого и не навязываю свою точку зрения. Просто появился повод порассуждать. Всё же в жизни есть много чего интересного и более необходимого.

 
Теги: Новости
 
 
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Продолжаем рубрику «Полярные мнения». Высказывать их по обозначенной теме будут журналисты районки.  Елена Смусенок, корреспондент Не понимаю людей, которые...
 
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