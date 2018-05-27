ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белроскино» снимало в Дзержинске

28.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

27 мая, в воскресенье, в Дзержинске снимали четырехсерийный телевизионный художественный фильм.

27 мая, в воскресенье, на площади перед зданием Дзержинского исполнительного комитета было какое-то странное оживление – профессиональный свет, камеры, разгуливающая туда-сюда странная дама в домашнем халате. Никак кино собрались снимать? Как оказалось, да. но не кино, а сериал: ООО «Белроскино» обратилось в наш исполком с просьбой о проведении съемок отдельной игровой сцены четырехсерийного телевизионного художественного фильма. Рабочее название – «Сердечные раны».

В исполкоме, разумеется, пошли навстречу.

Съемки проходили на площади непосредственно у исполнительного комитета, а также у здания ЦРБ. По сюжету кардиохирург Ростислав Городецкий – в общем-то, вполне состоявшийся мужчина и профессионал отправляется в деловую командировку и встречает свою первую любовь – Алису. Все это усугубляется тем, что сын Алисы смертельно болен, и Городецкий – единственный, кто может помочь. И, собственно, помогает, вот только его супруга, мягко говоря, недовольна таким развитием ситуации.



Фото: из соцсетей

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая, в воскресенье, в Дзержинске снимали четырехсерийный телевизионный художественный фильм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два рецидивиста погибли на Витебщине в результате разборок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика