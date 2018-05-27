«Белроскино» снимало в Дзержинске

27 мая, в воскресенье, в Дзержинске снимали четырехсерийный телевизионный художественный фильм.

27 мая, в воскресенье, на площади перед зданием Дзержинского исполнительного комитета было какое-то странное оживление – профессиональный свет, камеры, разгуливающая туда-сюда странная дама в домашнем халате. Никак кино собрались снимать? Как оказалось, да. но не кино, а сериал: ООО «Белроскино» обратилось в наш исполком с просьбой о проведении съемок отдельной игровой сцены четырехсерийного телевизионного художественного фильма. Рабочее название – «Сердечные раны».

В исполкоме, разумеется, пошли навстречу.

Съемки проходили на площади непосредственно у исполнительного комитета, а также у здания ЦРБ. По сюжету кардиохирург Ростислав Городецкий – в общем-то, вполне состоявшийся мужчина и профессионал отправляется в деловую командировку и встречает свою первую любовь – Алису. Все это усугубляется тем, что сын Алисы смертельно болен, и Городецкий – единственный, кто может помочь. И, собственно, помогает, вот только его супруга, мягко говоря, недовольна таким развитием ситуации.









Фото: из соцсетей