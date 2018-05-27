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28 мая – 100-летие пограничной службы

28.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Беларусь сохранила советскую традицию празднования Дня пограничника.

День пограничника, который также называют Днем пограничных войск, отмечается в Беларуси 28 мая.

Поздравлять с Днем пограничника принято как нынешних служащих, так и завершивших свою службу по охране государственной границы. Обычно в этот день нынешние и бывшие пограничники собираются с семьями, устраивают застолья или выезжают за город.

Корни пограничной службы уходят в далекое прошлое. Богатырские заставы и пограничные города начали строить еще в Х веке. Первое письменное упоминание о них появляется в «Повести временных лет».

Однако сегодня официальной датой рождения пограничных войск считается 28 мая 1918 года. Ровно сто лет назад указ о создании службы подписал Владимир Ленин.


 
 
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Беларусь сохранила советскую традицию празднования Дня пограничника.
 
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