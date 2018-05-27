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Курсы валют и криптовалют на сегодня

28.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Евро покинул минимум за полгода, биткойн -90.

Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0063 рубля до 2,0080 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 18 дней.

Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0151 рубля до 2,3549 BYN/EUR.

Напомним, что евро непрерывно дешевел 9(!) торговых сессий подряд в период с 15 по 25 мая. За это время он стал легче на 0,0555 рубля.

Средневзвешенный курс российского рубля рухнул сразу на 0,0198 рубля до 3,2269 BYN/100RUB.

Bitcoin − 7241.3$ (-90);

Bitcоin Cash/ВСС – 933.55$ (-62.96);

DigitalCash − 309.21$ (-6.01);

Еthereum − 536.07$ (-51.09);

ZCаsh − 247.14$ (-18.6);

Monero − 160.16$ (-2.03).


 
 
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Евро покинул минимум за полгода, биткойн -90.
 
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