Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро покинул минимум за полгода, биткойн -90.
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0063 рубля до 2,0080 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 18 дней.
Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0151 рубля до 2,3549 BYN/EUR.
Напомним, что евро непрерывно дешевел 9(!) торговых сессий подряд в период с 15 по 25 мая. За это время он стал легче на 0,0555 рубля.
Средневзвешенный курс российского рубля рухнул сразу на 0,0198 рубля до 3,2269 BYN/100RUB.
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