25 мая на базе гимназии №1 г.Дзержинска состоялось праздничное заседание детского районного парламента, которому исполнилось 20 лет.

На праздник были приглашены лидеры ученического самоуправления, БРПО, БРСМ, волонтерских отрядов. Наши гимназисты также стали участниками юбилейного мероприятия. Всех ребят с праздником поздравили старшие друзья и наставники: директор центра творчества детей и молодёжи Дзержинского района Ящук Наталья Васильевна, председатель Дзержинского районного объединения организаций профсоюзов Прохаревич Анжелика Олеговна, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Дзержинского района Шик Кирилл Иванович.





За 20 лет сделано много, воспитано не одно поколение лидеров и мы гордимся тем, что среди активистов ДРП были и есть наши гимназисты: Карницкая Елена – координатор детских инициатив (2010/2011 учебный год); Король Евгений – председатель ДРП (2012/2013, 2013/2014 учебные года);

Попова Елизавета – секретарь ДРП (2014/2015 учебный год), заместитель председателя ДРП (2015/2016 учебный год);

Рогожкина Наталья – координатор детских инициатив (2017/2018 учебный год).

Одним из ярких моментов на празднике стало выступление нашей пионерской агитбригады «Патриоты» и активистов нашей первички «БРСМ», вокальной группы «Free Life». Дипломом за активное участие в деятельности районной пионерской организации была награждена наша пионерская дружина.

В конце мероприятия всех присутствующих ожидал праздничный фейерверк и сладкое угощение.



