​Медведь после встречи с милицией на трассе вернулся в лес в Березинском районе

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Третий за неделю бегающий вдоль трассы медведь обнаружен в Беларуси. На этот раз косолапого видели милиционеры в Березинском районе. Зверь бежал по обочине.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, инцидент произошёл ночью на 128-м км автодороги Минск-Могилёв.

Участковый инспектор Анатолий Галуза вместе с милиционером-водителем Василием Тарасевичем ехал с вызова в РОВД и заметил на обочине бегущего навстречу медведя.

Животное бежало по краю проезжей части. В милиции сообщили, что могла возникнуть настоящая опасность для других участников дорожного движения. В связи с этим милиционеры решили прогнать медведя с дороги в лес. Они включили проблесковые маячки, развернулись и вернулись к месту, где встретили животное. Медведь всё еще бежал вдоль трассы.

Животное формально правила не нарушало, однако могла возникнуть авария, поэтому во избежание ЧП милиционеры направили медведя в лес.

Необычный пешеход, услышав сигналы и увидев мигание проблесковых маячков, изменил маршрут, быстро перепрыгнул ограждение разделительной полосы и за несколько секунд скрылся за деревьями на противоположной стороне.