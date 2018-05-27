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Подготовка белорусских спортсменов к Европейским играм рассмотрена на заседании оргкомитета

28.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Подготовка белорусских спортсменов к Европейским играм рассмотрена на заседании оргкомитета

Подготовка белорусских спортсменов к участию в II Европейских играх 2019 года рассмотрена на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению игр в Беларуси, которое прошло под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства. Рассмотрены также вопросы выбора субподрядной организации для проведения церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года. Обсуждены предложения по экипировке спортивной делегации Беларуси и других лиц, участвующих в подготовке и проведении соревнований. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 дисциплинах. Состязания будут организованы на 12 спортивных площадках. На игры планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Подготовка белорусских спортсменов к участию в II Европейских играх 2019 года рассмотрена на заседании республиканского организационного комитета по подготовке...
 
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