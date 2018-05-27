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Почему не стоит очищать лес от сухостоев и поваленных деревьев?

28.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Почему не стоит очищать лес от сухостоев и поваленных деревьев?

«Почему-то внешне хорошие участки в лесу повырубали, а от сухостоя и валежника лес прибрать не могут!» — сетуют на лесоводов ветковчане. А сетуют потому, что не понимают…

Наши представления о том, каким должен быть лес, колеблются между романтическими дебрями с замшелым буреломом и парком с ухоженными лужайками. Однако на практике, когда дело касается уборки валежника или сухостоя в белорусских лесах, зачастую верх берёт принцип «наведения порядка». При этом мы забываем о том, что природа и дачный участок — не одно и то же…

Мёртвая древесина, в буквальном смысле гниющая, покрытая различными грибами, у кого-то может ассоциироваться с мусором. Однако на самом деле всё гораздо сложнее: лишая лес естественного запаса валежника, мы тем самым наносим ему экологический ущерб. Дело в том, что хищным насекомым, которые эффективно регулируют численность вредителей в лесу, для нормальной жизни необходима мёртвая древесина, находящаяся на различных стадиях разложения: одну они используют для охоты, другую — для размножения, третью — для зимовки.

Есть и более очевидные аспекты, о которых порой забывают. Любое дерево в течение жизни поглощает из почвы микро- и макроэлементы, которые однажды должны туда же вернуться. Если мы удаляем из леса валежник и сухостой, не давая ему превратиться в гумус (а именно это происходит с мёртвой древесиной на последней стадии разложения), то тем самым снижаем плодородие почвы. Упавшие стволы, лежащие на крутых склонах, во время сильных дождей разбивают водные потоки и снижают их скорость, препятствуя эрозии почвы. Когда снег начинает таять, валежник помогает удерживать влагу.

Также сухостойные деревья используются для гнездования и отдыха крупными птицами, участки с буреломом используются в качестве укрытий зверями. Гниющие крупные стволы служат убежищем, особенно в летнюю засуху, для многих беспозвоночных, включая хищных (естественных врагов вредителей). Они формируют скопления дождевых червей, которые рыхлят почву.

В естественном лесу всегда есть мёртвая древесина, а также деревья, которые скоро погибнут. Так придумала природа не ради ласки человеческого взора!

Тамара УБОЖЕНКО, заместитель директора ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз».

 
 
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«Почему-то внешне хорошие участки в лесу повырубали, а от сухостоя и валежника лес прибрать не могут!» — сетуют на лесоводов ветковчане. А сетуют потому,...
 
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