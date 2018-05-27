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Уникальный обряд «Пахаванне стралы» спустя шесть лет состоялся в деревне Яново
28.05.2018 — Разное | Новости Ветки
Уникальный обряд спустя шесть лет состоялся в деревне Яново Ветковского района. Педагоги и учащиеся Яновского детского сада-базовой школы вместе с жителями деревни воспроизвели старинный обряд «Пахаванне стралы». Благодаря этнографической работе директора Яновского СДК Людмилы Витальевны Данилкиной сельчанами были разучены и исполнены забытые обрядовые песни. В итоге яркие, незабываемые моменты праздника, корни которого в глубоком прошлом, порадовали своим колоритом местных жителей. И есть надежда, что и в Яново «Пахаванне стралы», имея преемников, будет сохранено надолго.
НА ФОТО: участники возрождённого в Яново обряда.
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