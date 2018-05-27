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На Быховщине прошел День гражданской обороны

28.05.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Ликвидировать или хотя бы минимизировать последствия сразу нескольких чрезвычайных ситуаций, будь то ядерная или техногенная катастрофа. Причем сделать это в течение ограниченного времени, да еще и силами непрофессионалов. Задача, скажете, неразрешимая. Отнюдь. Тем более, если пожар или химическая атака – условные.

На Быховщине прошел День гражданской обороны


На Быховщине прошел День гражданской обороны


На Быховщине прошел День гражданской обороны


На Быховщине прошел День гражданской обороны


На Быховщине прошел День гражданской обороны


На Быховщине прошел День гражданской обороны


На Быховщине прошел День гражданской обороны

 

На днях стадион физкультурно-оздоровительного центра стал очагом массового поражения. По сигналу сюда прибыли внештатные пожарные формирования и санитарные дружины.

Победители соревнований среди внештатных пожарных формирований района:

в пожарной эстафете Быховский район газоснабжения
в боевом развертывании с подачей воды от приспособленной водоподающей техники ОАО «Воронино»
в боевом развертывании с подачей воды от мотопомп УКП «Жилкомхоз»
в боевом развертывании с подачей воды от пожарных машин ОАО «Торфопредприятие «Днепровское»

В соревновании среди санитарных дружин лучшей стала команда ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод».

Екатерина ЧИГИРЕВА.

 
 
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Ликвидировать или хотя бы минимизировать последствия сразу нескольких чрезвычайных ситуаций, будь то ядерная или техногенная катастрофа. Причем сделать это в
 
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