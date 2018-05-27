На Быховщине прошел День гражданской обороны

Ликвидировать или хотя бы минимизировать последствия сразу нескольких чрезвычайных ситуаций, будь то ядерная или техногенная катастрофа. Причем сделать это в течение ограниченного времени, да еще и силами непрофессионалов. Задача, скажете, неразрешимая. Отнюдь. Тем более, если пожар или химическая атака – условные.
На днях стадион физкультурно-оздоровительного центра стал очагом массового поражения. По сигналу сюда прибыли внештатные пожарные формирования и санитарные дружины.
Победители соревнований среди внештатных пожарных формирований района:
|в пожарной эстафете
|в боевом развертывании с подачей воды от приспособленной водоподающей техники
|ОАО «Воронино»
|в боевом развертывании с подачей воды от мотопомп
|УКП «Жилкомхоз»
|в боевом развертывании с подачей воды от пожарных машин
|ОАО «Торфопредприятие «Днепровское»
В соревновании среди санитарных дружин лучшей стала команда ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод».
Екатерина ЧИГИРЕВА.