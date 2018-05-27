На Быховщине прошел День гражданской обороны

Ликвидировать или хотя бы минимизировать последствия сразу нескольких чрезвычайных ситуаций, будь то ядерная или техногенная катастрофа. Причем сделать это в течение ограниченного времени, да еще и силами непрофессионалов. Задача, скажете, неразрешимая. Отнюдь. Тем более, если пожар или химическая атака – условные.









































На днях стадион физкультурно-оздоровительного центра стал очагом массового поражения. По сигналу сюда прибыли внештатные пожарные формирования и санитарные дружины.

Победители соревнований среди внештатных пожарных формирований района:

в пожарной эстафете Быховский район газоснабжения в боевом развертывании с подачей воды от приспособленной водоподающей техники ОАО «Воронино» в боевом развертывании с подачей воды от мотопомп УКП «Жилкомхоз» в боевом развертывании с подачей воды от пожарных машин ОАО «Торфопредприятие «Днепровское»

В соревновании среди санитарных дружин лучшей стала команда ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод».

Екатерина ЧИГИРЕВА.