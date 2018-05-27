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Пограничники в честь 100-летия службы прошли торжественным маршем по городу Бресту

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пограничная служба Республики Беларусь ведет отсчет своей истории со дня создания Пограничной стражи Советского государства, с 28 мая 1918 года, когда был подписан Декрет «Об учреждении пограничной охраны».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55896.php

Пограничники в честь 100-летия службы прошли торжественным маршем по городу Бресту

С тех пор пограничники – это надежный оплот государства, элита вооруженных формирований, школа патриотов, профессионалов и героев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55896.php

Пограничники в честь 100-летия службы прошли торжественным маршем по городу Бресту

В честь 100-летия в городе Бресте состоялись традиционные праздничные мероприятия на площади им. Ленина, где лучшим из лучших вручили грамоты, государственные награды и очередные воинские звания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55896.php

Пограничники в честь 100-летия службы прошли торжественным маршем по городу Бресту

После официальных мероприятий состоялся торжественный марш колонны пограничников, курсантов, кадетов и просто всех желающих по улице Ленина до памятника Стражам границ на проспекте Машерова, где торжества продолжились.

 
Теги: Брест
 
 
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Пограничная служба Республики Беларусь ведет отсчет своей истории со дня создания Пограничной стражи Советского государства, с 28 мая 1918 года, когда был подписан...
 
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