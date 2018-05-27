Пограничники в честь 100-летия службы прошли торжественным маршем по городу Бресту

Пограничная служба Республики Беларусь ведет отсчет своей истории со дня создания Пограничной стражи Советского государства, с 28 мая 1918 года, когда был подписан Декрет «Об учреждении пограничной охраны».



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С тех пор пограничники – это надежный оплот государства, элита вооруженных формирований, школа патриотов, профессионалов и героев.



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В честь 100-летия в городе Бресте состоялись традиционные праздничные мероприятия на площади им. Ленина, где лучшим из лучших вручили грамоты, государственные награды и очередные воинские звания.



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После официальных мероприятий состоялся торжественный марш колонны пограничников, курсантов, кадетов и просто всех желающих по улице Ленина до памятника Стражам границ на проспекте Машерова, где торжества продолжились.