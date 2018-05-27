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Штрафным баллам за нарушения ПДД сказали "да": подведены итоги общественного обсуждения
28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест
Подведены итоги общественного обсуждения
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В УГАИ МВД рассказали, что большинство респондентов поддержали идею
Автомобилисты высказались «за» предложение выдавать международные водительские удостоверения. В Беларуси они не потребуются. Выдавать их станут по желанию и заявлениям граждан, планирующих автопоездки в страны, не ратифицировавшие Венскую конвенцию о дорожном движении. Общественность поддержала и идею предоставления права управления мотовездеходами, снегоболотоходами и снегоходами, а также
Конструктивные предложения граждан, отмечают в ГАИ, уже учтены и внесены в законопроект. После внесения некоторых корректировок законопроект планируется направить для дальнейшего рассмотрения в парламент.
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Подведены итоги общественного обсуждения измененийзакона о дорожном движении, сообщает «СБ Беларусь Сегодня». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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