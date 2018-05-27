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В Ляховичском районе под колесами фуры погиб подросток-пешеход

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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27.05.2018 года на автодороге "Кричев-Слуцк-Ивацевичи Р-43" в д.Дарево Ляховичского района произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55891.php

В Ляховичском районе под колесами фуры погиб подросток-пешеход

По предварительной версии: около 02.00 часов ночи 27-летний житель г.Бобруйска, управлял автомобилем «Даф» в составе с прицепом: «PANOV» и двигался по автодороге Р-43 «Кричев-Слуцк-Ивацевичи». На 430 км вблизи д.Тальминовичи (Ляховичский район), двигаясь в направлении г.Ивацевичи, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который стоял посередине правой полосы проезжей части. В результате 17-летний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Юноша не был обозначен светоотражающими элементами.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой установлено, что компания молодых людей (2 ребят по 17 лет и один - 18 лет) отдыхала в д.Синявка Клецкого района на дискотеке, где употребляли спиртные напитки, после чего пешком возвращались домой. Ребята шли по обочине и дурачились. Со слов водителя - "в какой-то момент он увидел в темноте тени двух ребят. Они поочередно выпрыгивали с левой обочины на проезжую часть, а затем возвращались на обочину. Поэтому он снизил чуть скорость. А затем перевел взгляд перед собой и увидел тень поднимающегося с проезжей части, находившегося прямо в полосе водителя, третьего парня, нажал педаль тормоза, но остановить многотонную машину уже не смог. Подросток скончался на месте аварии. Друзья погибшего сразу же убежали".

Установлено, что погибший 17-летний парень, житель д.Гайнинец Ляховичского района, учащийся одного из ПТУ г.Барановичи. Он приехал на выходные к родителям. Никто и предположить не мог, что отдых в компании друзей закончится трагедией.

Друзья погибшего парня были разысканы сотрудниками милиции только утром.

Водитель к административной ответственности привлекался 2 раза: ст.18.13 ч.5-1 и ст.18.13 ч.7-1 (27.07.2017) КоАП РБ. У водителя взята кровь на анализ. Согласно акта освидетельствования УЗ «Ляховичская ЦРБ» от 27.05.2018 содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,0 % промилле.

Дорожные условия: Темное время суток, участок дороги горизонтальный, прямой, проезжая часть дороги асфальтированная, покрытие сухое. На момент ДТП осадков не было. Имеются две полосы движения. Одна в попутном и одна во встречном направлении. Имеются нанесения дорожной разметки 1.2 обозначения края проезжей части дороги, 1.5 разделяющая транспортные потоки противоположных направлений.

Место происшествия не является местом концентрации ДТП. Ближайший наряд работал в 7 км от места происшествия на ул. Ленина в г. Ляховичи.

Предварительной причиной явилось: пешеход двигался по проезжей части дороги при наличии обочины, отсутствие светоотражающих элементов.

Ляховичским РОСК 27.05.2018 в отношении водителя ВУД по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь, мера пресечения не избиралась.

Уважаемые участники дорожного движения, дорога - не место для баловства!

 
 
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27.05.2018 года на автодороге "Кричев-Слуцк-Ивацевичи Р-43" в д.Дарево Ляховичского района произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. По предварительной...
 
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