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На перекрёстке Пионерской и Московской ДТП - движение будет затруднено

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло около 11.30 сегодня, 28 мая 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и Пионерской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55890.php

На перекрёстке Пионерской и Московской ДТП - движение будет затруднено

Движение некоторое время будет затруднено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55890.php

На перекрёстке Пионерской и Московской ДТП - движение будет затруднено


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55890.php

На перекрёстке Пионерской и Московской ДТП - движение будет затруднено

Как всё случилось, можно увидеть благодаря камере Wikilink

Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло около 11.30 сегодня, 28 мая 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и Пионерской. Движение некоторое время будет затруднено. Как всё...
 
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