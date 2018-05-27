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На перекрёстке Пионерской и Московской ДТП - движение будет затруднено
28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло около 11.30 сегодня, 28 мая 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и Пионерской.
Движение некоторое время будет затруднено.
Как всё случилось, можно увидеть благодаря камере
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ДТП произошло около 11.30 сегодня, 28 мая 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и Пионерской. Движение некоторое время будет затруднено. Как всё...
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