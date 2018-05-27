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Под автомобилем такси на Берёзовском мосту лопнул люк: подвеска "в хлам"

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Берёзовский мост (на самом деле путепровод, конечно) известен тем, что проезжая по нему, много-много раз подпрыгиваешь на стыках, которые неизбежны при подобного рода строительстве. Грузовикам и представительным авто хоть бы хны, а вот остальным "несладко".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55889.php

Под автомобилем такси на Берёзовском мосту лопнул люк: подвеска "в хлам"

Но опытные водители знают и ещё одну "фишку" - это несколько люков на подъёме со стороны Радужной, а точнее два.

Кстати, их не так давно приводили в порядок, ровно год назад была реконструкция, которая затронула как раз это место.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55889.php

Под автомобилем такси на Берёзовском мосту лопнул люк: подвеска "в хлам"

Но, видно что-то не учли, так как несколько дней назад один из люков лопнул. Можно было бы подумать, что под какой-то здоровенной техникой - через путепровод перемещали огромные бетонные балки для Западного обхода. Но нет, люк решил разрушиться под обычной легковушкой - автомобилем такси Toyota.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55889.php

Под автомобилем такси на Берёзовском мосту лопнул люк: подвеска "в хлам"

Как сообщили нам в компании, подвеска практически полностью требует замены, хорошо хоть, никто не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55889.php

Под автомобилем такси на Берёзовском мосту лопнул люк: подвеска "в хлам"

Вот такое необычное и неприятное ДТП. Объезжайте люки, товарищи. Хотя может быть их просто надо проверить и содержать в исправном состоянии? Тоже дело...

 
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Берёзовский мост (на самом деле путепровод, конечно) известен тем, что проезжая по нему, много-много раз подпрыгиваешь на стыках, которые неизбежны при подобного...
 
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