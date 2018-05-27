Берёзовский мост (на самом деле путепровод, конечно) известен тем, что проезжая по нему, много-много раз подпрыгиваешь на стыках, которые неизбежны при подобного рода строительстве. Грузовикам и представительным авто хоть бы хны, а вот остальным "несладко".



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Но опытные водители знают и ещё одну "фишку" - это несколько люков на подъёме со стороны Радужной, а точнее два.

Кстати, их не так давно приводили в порядок, ровно год назад была реконструкция, которая затронула как раз это место.



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Но, видно что-то не учли, так как несколько дней назад один из люков лопнул. Можно было бы подумать, что под какой-то здоровенной техникой - через путепровод перемещали огромные бетонные балки для Западного обхода. Но нет, люк решил разрушиться под обычной легковушкой - автомобилем такси Toyota.



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Как сообщили нам в компании, подвеска практически полностью требует замены, хорошо хоть, никто не пострадал.



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Вот такое необычное и неприятное ДТП. Объезжайте люки, товарищи. Хотя может быть их просто надо проверить и содержать в исправном состоянии? Тоже дело...