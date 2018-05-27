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К концу недели похолодает. Погода на Брестчине в начале лета
28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест
Конец мая порадует жителей Бреста солнцем и теплом,
В понедельник, 28 мая, — без осадков, солнечно. Температура воздуха днем +23…25 °С.
29−30 мая, во вторник и среду, — без осадков, солнце, переменная облачность. Днем столбик термометра покажет +25…27 °С.
В четверг подует северный ветер — и начнется похолодание. Столбик термометра 31 мая покажет все те же +25…27 °С, а вот уже в пятницу даже днем будет не выше 17 °C.
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Конец мая порадует жителей Бреста солнцем и теплом, прогнозирует Белгидромет. А вот в начале лета немного похолодает. В понедельник, 28 мая, — без осадков,...
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