К концу недели похолодает. Погода на Брестчине в начале лета

Конец мая порадует жителей Бреста солнцем и теплом, прогнозирует Белгидромет. А вот в начале лета немного похолодает.



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В понедельник, 28 мая, — без осадков, солнечно. Температура воздуха днем +23…25 °С.

29−30 мая, во вторник и среду, — без осадков, солнце, переменная облачность. Днем столбик термометра покажет +25…27 °С.



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В четверг подует северный ветер — и начнется похолодание. Столбик термометра 31 мая покажет все те же +25…27 °С, а вот уже в пятницу даже днем будет не выше 17 °C.