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г.Лунинец: в ДТП пострадал первоклассник-пешеход

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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25.05.2018 года на ул. Красной г. Лунинец произошло ДТП, в результате которого 1 человек ранен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55887.php

г.Лунинец: в ДТП пострадал первоклассник-пешеход

По предварительной информации: около 16:15 часов 42-летний житель д.Яжевки Лунинецкого района, управляя автомобилем «ROVER-214», двигаясь по крайней правой полосе ул. Красная в г. Лунинце, при наличии двух полос движения в каждом направлении, по направлению от перекрестка с ул. Блока к выезду из г. Лунинец на автодорогу Р-8 «Лунинец-Пинск», вблизи дома №179/1, совершил наезд на перебегавшего по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля несовершеннолетнего пешехода, 7-летнего жителя г.Лунинца.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55887.php

г.Лунинец: в ДТП пострадал первоклассник-пешеход

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, доставлен в УЗ «Лунинецкая ЦРБ», госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ.

На месте ДТП на пешеходном переходе обнаружен след торможения автомобиля, обломков деталей транспортного средства не обнаружено. Назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Данное место не является местом концентрации ДТП.

По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55887.php

г.Лунинец: в ДТП пострадал первоклассник-пешеход


Уважаемые родители, постоянно контролируйте местонахождение своих детей. Не оставляйте их без присмотра и следите, чтобы ребята не играли вблизи дорог. Объясняйте им, как вести себя в опасных ситуациях. Прикрепляйте к одежде детей световозвращающие элементы. Напоминайте маленьким участникам дорожного движения правила безопасного поведения на улице, следите за тем, чтобы дети их соблюдали. Не позволяйте ребенку до 14 лет выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде. Храните ключи от личного транспорта в недоступном для детей месте.

Помните, что управляя транспортным средством, вы несете ответственность за перевозимых детей-пассажиров, проявляйте особое внимание при движении вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов, где возможно появление на проезжей части пешеходов и велосипедистов, особенно в вечернее и ночное время суток на неосвещенных участках дорог, до минимума снижайте скорость для обеспечения безопасности дорожного движения.

 
 
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25.05.2018 года на ул. Красной г. Лунинец произошло ДТП, в результате которого 1 человек ранен. По предварительной информации: около 16:15 часов 42-летний житель д.Яжевки...
 
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