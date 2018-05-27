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В Березе поезд травмировал мужчину
28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест
В пятницу днем на железнодорожной станции Береза-Город скорый поезд Минск - Брест совершил наезд на мужчину.
Житель Березовского района переходил железнодорожные пути по специальному переходу перед движущимся поездом.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
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В пятницу днем на железнодорожной станции Береза-Город скорый поезд Минск - Брест совершил наезд на мужчину. Житель Березовского района переходил...
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