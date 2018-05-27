Вы удивитесь. Считаем, сколько налогов платит каждый белорус

Налоги платят все, а собранные за счет налогов деньги формируют бюджет государства. А вы когда-нибудь считали, сколько ваших денег уходит на налоги? Предлагаем попробовать.



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Каждый порядочный и законопослушный гражданин обязан платить налоги. Зачем? Чтобы пользоваться благами страны, в которой он живет, чтобы государство функционировало исправно. Сколько мы платим?

Это зависит от каждого конкретного человека. Но обо всём по порядку. На что идут налоги:

1. Система образования. За обучение в государственной школе дети и их родители не платят, а зарплата учителям и работникам системы образования выплачивается за счет налогов