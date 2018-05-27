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Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вековой юбилей погранвойск в это воскресенье отмечают в Брестской крепости. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан

Командование Брестской пограничной группы организовало площадку недалеко от Северных ворот Брестской крепости.

Брестчане и гости города познакомились с техникой и вооружением стражей границ, посмотрели на показательные выступления кинологов, поучаствовали в различных конкурсах. Не обошлось без угощений: все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан

Праздник прошел при содействии Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

 
 
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Вековой юбилей погранвойск в это воскресенье отмечают в Брестской крепости. Командование Брестской пограничной группы организовало площадку недалеко от...
 
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