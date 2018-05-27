Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан

Вековой юбилей погранвойск в это воскресенье отмечают в Брестской крепости.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Читать полностью в источнике с фото:





Командование Брестской пограничной группы организовало площадку недалеко от Северных ворот Брестской крепости.

Брестчане и гости города познакомились с техникой и вооружением стражей границ, посмотрели на показательные выступления кинологов, поучаствовали в различных конкурсах. Не обошлось без угощений: все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55881.php

Читать полностью в источнике с фото:





Праздник прошел при содействии Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».