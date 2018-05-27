|
Спортивный комментатор Ходасевич проспорил брестскому «Динамо» и обрезал волосы
28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест
Еще в апреле телеведущий и комментатор Николай Ходасевич предложил защитнику брестского "Динамо" Максиму Витусу спор: если Брест обыграет БАТЭ, Ходасевич расстается со своими длинными волосами, которые носил уже около 10 лет. Витус, от которого ничего не потребовали взамен, легко согласился.
В чемпионате у "Динамо" обыграть БАТЭ не получилось, зато в финале Кубка брестский клуб обыграл борисовчан со счетом 3:2.
И вскоре Ходасевич отправился в парикмахерскую. Таким вы его точно не видели. Самому Николаю всё нравится - он признался, что чувствует себя помолодевшим.
Видео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в апреле телеведущий и комментатор Николай Ходасевич предложил защитнику брестского "Динамо" Максиму Витусу спор: если Брест обыграет БАТЭ, Ходасевич...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)