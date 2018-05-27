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Спортивный комментатор Ходасевич проспорил брестскому «Динамо» и обрезал волосы

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Еще в апреле телеведущий и комментатор Николай Ходасевич предложил защитнику брестского "Динамо" Максиму Витусу спор: если Брест обыграет БАТЭ, Ходасевич расстается со своими длинными волосами, которые носил уже около 10 лет. Витус, от которого ничего не потребовали взамен, легко согласился.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55877.php

Спортивный комментатор Ходасевич проспорил брестскому «Динамо» и обрезал волосы

В чемпионате у "Динамо" обыграть БАТЭ не получилось, зато в финале Кубка брестский клуб обыграл борисовчан со счетом 3:2.

И вскоре Ходасевич отправился в парикмахерскую. Таким вы его точно не видели. Самому Николаю всё нравится - он признался, что чувствует себя помолодевшим.

Видео: PUB SHOW

 
Теги: Брест
 
 
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Еще в апреле телеведущий и комментатор Николай Ходасевич предложил защитнику брестского "Динамо" Максиму Витусу спор: если Брест обыграет БАТЭ, Ходасевич...
 
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