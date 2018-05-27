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Акция «Летний патруль» в Кировском районе

28.05.2018 — Разное | Кировец  
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Акция «Летний патруль» в Кировском районе

В рамках реализации государственной политики в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности, привлечения молодежи к оказанию содействия органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ОО «БРСМ» и МЧС проводят совместную акцию «Летний патруль». Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский. Традиционно данная акция проводится в летний период с июня по август месяц.

Целью акции является формирование понимания населения важности и своей личной причастности к деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

мотивирование молодежи на социально-значимую деятельность во благо общества и государства;

повышение эффективности взаимодействия государственных органов и общественных организаций;

сохранение и приумножение традиций ОО «БРСМ» и МЧС

Основное, на что будет направлена совместная работа – это проведение рейдовых мероприятий в лесах и торфяниках с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, очагов возгорания;

патрулирование официально установленного места для купания и отдыха граждан у береговой линии водоемов с целью предотвращения гибели граждан на воде;

обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности путем распространения наглядно-изобразительной продукции, флаеров, проведения лекций, круглых столов, массовых акций (флешмобов) и т.п.

 
 
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В рамках реализации государственной политики в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганды знаний в...
 
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