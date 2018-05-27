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День открытых дверей прошел в Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь

28.05.2018 — Разное | Кировец  
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День открытых дверей прошел в Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь

День открытых дверей прошел в Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь

Кем быть? Этим вопросом задаются старшеклассники задолго до окончания школы.  И лучше всего определяться с профессией, когда воочию увидишь, в чем заключается та или иная профессия.

В Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь прошел День открытых дверей для учащихся 10 «А» класса СШ №1 г.Кировска. Об этом рассказал начальник отделения Геннадий Прищеп.

Школьники узнали об основных направлениях деятельности подразделения, специфике работы и условиях приема на службу в органы внутренних дел, о требованиях к поступлению в ведомственные учреждения образования.

Неподдельный интерес у ребят вызвала работа милиционера-кинолога прапорщика милиции Дмитрия Барищика со служебной собакой Кирой.

Ученикам были показаны специальные средства, экипировка и служебные автомобили, используемые в работе.

 

 

 
 
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Кем быть? Этим вопросом задаются старшеклассники задолго до окончания школы.  И лучше всего определяться с профессией, когда воочию увидишь, в чем...
 
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