День открытых дверей прошел в Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь









Кем быть? Этим вопросом задаются старшеклассники задолго до окончания школы. И лучше всего определяться с профессией, когда воочию увидишь, в чем заключается та или иная профессия.

В Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь прошел День открытых дверей для учащихся 10 «А» класса СШ №1 г.Кировска. Об этом рассказал начальник отделения Геннадий Прищеп.

Школьники узнали об основных направлениях деятельности подразделения, специфике работы и условиях приема на службу в органы внутренних дел, о требованиях к поступлению в ведомственные учреждения образования.

Неподдельный интерес у ребят вызвала работа милиционера-кинолога прапорщика милиции Дмитрия Барищика со служебной собакой Кирой.

Ученикам были показаны специальные средства, экипировка и служебные автомобили, используемые в работе.