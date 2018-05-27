Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут 31 мая в Волковыске





31 мая с 12.00 на городской площади им. Ленина пройдет акция «Ребенок – главный пассажир!» с участием сотрудников МВД Российской Федерации, которые проведут занятия с детьми, используя специализированный автобус-тренажер ГИБДД МВД России «Школа дорожной безопасности», не имеющий аналогов среди стран постсоветского пространства.

Во время акции пройдет культурно-массовое мероприятие для детей – будут работать интерактивная площадка безопасности дорожного движения и экспозиция служебной техники и специальных средств.

Свою технику и спецсредства выставят также волковысские милиционеры и спасатели. С 11 до 16 часов на площади имени Ленина будет организована выездная торговля, здесь же и в городском парке будут работать аттракционы.

В связи с проведением праздничных мероприятий движение транспорта по прилегающим к площади отрезкам улиц Ленина и Советская с 8 до 16 часов будет закрыто.