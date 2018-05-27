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17-летний юноша погиб под колёсами фуры в Ляховичском районе

28.05.2018 15:34 — Разное | ОНТ  
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27 мая молодой человек погиб под колёсами фуры в Ляховичском районе. Авария произошла около 2:00 на 430-м километре дороги Кричев – Слуцк – Ивацевичи.

Компания молодых людей из трёх человек отдыхала в деревне Синявка Клецкого района на дискотеке, где употребляла спиртное, после чего пешком возвращалась домой. По словам водителя большегруза DAF, в какой-то момент он увидел в темноте тени двух ребят, они поочерёдно выбегали на проезжую часть, а затем возвращались на обочину, поэтому он немного снизил скорость. В какой-то момент мужчина увидел перед собой тень поднимающегося с проезжей части третьего парня, нажал педаль тормоза, но остановить многотонную машину уже не смог.

17-летний житель деревни Гайнинец Ляховичского района (учащийся одного из ПТУ города Барановичи) от полученных травм скончался на месте ДТП. Юноша не был обозначен светоотражающими элементами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

 
 
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​27 мая молодой человек погиб под колёсами фуры в Ляховичском районе. Авария произошла около 2:00 на 430-м километре дороги Кричев – Слуцк – Ивацевичи.
 
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