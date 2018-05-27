новые iPhone могут выйти в синем, желтом и розовом цветах

В 2018 году Apple планирует представить три новые модели iPhone. Ресурс PhoneArena пишет , что часть из них может выйти в продажу в новых цветах.



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Первым аппаратом станет обновленный iPhone X, вторым — увеличенный iPhone X Plus. Третья модель — упрощенный 6,1-дюймовый смартфон с IPS-экраном (в iPhone X используется OLED-матрица).

По предположениям аналитика Rosenblatt Джун Чжана (Jun Zhang), младшую модель с IPS-экраном производитель будет продавать в дополнительных цветах корпуса — синем, желтом и розовом.

Гаджет выполнят из стекла, оснастят беспроводной зарядкой и фронтальными датчиками TrueDepth для распознавания лиц пользователей. Всю тройку новинок, скорее всего, анонсируют в сентябре.

Обозреватель PhoneArena поделился изображением, показывающим, как мог бы выглядеть нынешний iPhone 8 в названных выше цветах:



Источник: PhoneArena

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