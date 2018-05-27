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Жилой дом для нуждающихся построят в Минске с привлечением китайского капитала
Новости Беларуси. Дом с привлечением китайского капитала построят в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в городской мэрии.
Многоэтажка рассчитана на 80 квартир, и ключи от них получат нуждающиеся. Новостройку в качестве эксперимента начнут возводить в июне в границах улиц Шаранговича и Горецкого. Завершение строительства планируется на 2019 год.
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Новости Беларуси. Дом с привлечением китайского капитала построят в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в...
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