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Виктория Азаренко проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису уступила чешке Катерине Синяковой со счётом 5:7, 5:7. Встреча длилась 1 час 48 минут.
Виктория Азаренко не покидает Париж. В парном разряде она выступит вместе с Ариной Соболенко.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису уступила чешке Катерине Синяковой со счётом 5:7, 5:7. Встреча...
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