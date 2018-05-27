​Кот более получаса гонялся за белкой по дереву, но поймать не смог

Белка умудрилась прятаться на дереве от кота, прыгая вверх и вниз, не будучи пойманной. Более того, она с лёгкостью опережала своего преследователя.

Серию необычных снимков этой погони сделал фотограф Стивен Хантли в Великобритании. На некоторых фотографиях даже кажется, что это белка преследует кота, а не наоборот.

В конце концов, кот отказался от потенциального ужина из белки, хотя и потратил чуть более 40 минут на попытки догнать ловкого зверька.