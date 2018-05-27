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​Беларусь и Великобритания активизируют сотрудничество в сфере социальных проектов

28.05.2018 16:06 — Разное | ОНТ  
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Беларусь и Великобритания придадут новый импульс совместным социальным проектам. В Минск с визитом прибыла представительная британская делегация.

Такой визит – первый в истории межпарламентских отношений двух стран. На переговоры прибыли шесть депутатов Палаты общин (трое представителей правящей партии, и столько же – от оппозиции). В фокусе разговора – политика и экономика, но перечень тем не ограничен.

Олег Руммо, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании: «Социальные проекты между нашими странами существуют уже достаточно большое количество лет, и мы полагаем, что мы можем придать новый импульс развитию этого сотрудничества. Все вы знаете, что Беларусь превращается в IT-страну. Наука, медицина, культура – это огромный спектр вопросов, который мы готовы обсуждать».
Джон Виттингдэйл, руководитель межпартийной группы по Беларуси парламента Великобритании: «Мы очень рады этому визиту и надеемся, что отношения с белорусскими коллегами будут развиваться довольно активно. Мы уже находимся под большим впечатлением от увиденного в Беларуси и, в частности, в Минске, а также надеемся узнать чуть больше о ваших крупных производителях».

Великобритания также высоко ценит усилия Беларуси по снижению напряжённости в мире и Европе, в частности, речь об урегулировании конфликта в Украине.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск с визитом прибыла представительная британская делегация.
 
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