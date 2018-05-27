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Зампредседателя КНР: достигнутые с Беларусью договоренности обязательно будут реализованы
28.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
«Мы многие вопросы уже успели обсудить, но еще есть о чем поговорить. Рассчитываем, что наши переговоры пройдут в дружеской и конструктивной атмосфере», - сказал Андрей Кобяков.
Ван Цишань в свою очередь выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры пройдут плодотворно.
Заместитель председателя КНР посещает нашу страну с официальным визитом 27-29 мая. Это первый зарубежный официальный визит Ван Цишаня в нынешней должности.
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«Мы многие вопросы уже успели обсудить, но еще есть о чем поговорить. Рассчитываем, что наши переговоры пройдут в дружеской и конструктивной атмосфере», - сказал...
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