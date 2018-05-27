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Мясникович: Беларусь развивает политику взаимного доверия и снижения напряженности в Европе

28.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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На прошлой неделе в белорусской столице прошла крупная международная конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», на которой выступил Александр Лукашенко. Президент предложил ряд мер, направленных на то, чтобы укрепить безопасность в регионе — и экспертное сообщество поддержало идеи белорусского лидера.



Председатель Совета Республики предложил болгарским парламентариям обсудить деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества, в которой у Беларуси статус наблюдателя. По словам Михаила Мясниковича, ОЧЭС должна быть более узнаваемой, в том числе в парламентском измерении. Развитие объединения и контактов между странами-участницами должно поспособствовать укреплению стабильности в регионе, уверен председатель Совета Республики. 

Беларусь и Болгарию связывают давние дружеские отношения. Между странами налажено хорошее торгово-экономическое сотрудничество: товарооборот по итогам минувшего года превысил 112 миллионов долларов.



На встрече обсуждались перспективы межпарламентского сотрудничества. Совет Республики заинтересован в том, чтобы больше развивались контакты между регионами. «Хотелось, чтобы не все делалось из столиц, но чтобы активно работали и регионы», — сказал Михаил Мясникович.

Также были затронуты вопросы развития гуманитарного сотрудничества. По мнению Михаила Мясниковича, Беларусь и Болгария могли бы нарастить взаимодействие в научно-образовательной сфере. Также председатель Совета Республики акцентировал внимание на активизации сотрудничества в туризме и выразил убежденность, что это направление будет и дальше развиваться. 




В составе болгарской делегации в Минск приехали представители различных политических партий и сфер деятельности. 

Васил Антонов уверен: в ходе визита стороны обсудят широкий круг вопросов, что поспособствует развитию сотрудничества между Беларусью и Болгарией.

Фото: БЕЛТА
 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе в белорусской столице прошла крупная международная конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», на которой выступил...
 
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