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Мясникович: Беларусь развивает политику взаимного доверия и снижения напряженности в Европе
28.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
На прошлой неделе в белорусской столице прошла крупная международная конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», на которой выступил Александр Лукашенко. Президент предложил ряд мер, направленных на то, чтобы укрепить безопасность в регионе — и экспертное сообщество поддержало идеи белорусского лидера.
Председатель Совета Республики предложил болгарским парламентариям обсудить деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества, в которой у Беларуси статус наблюдателя. По словам Михаила Мясниковича, ОЧЭС должна быть более узнаваемой, в том числе в парламентском измерении. Развитие объединения и контактов между странами-участницами должно поспособствовать укреплению стабильности в регионе, уверен председатель Совета Республики.
Беларусь и Болгарию связывают давние дружеские отношения. Между странами налажено хорошее торгово-экономическое сотрудничество: товарооборот по итогам минувшего года превысил 112 миллионов долларов.
На встрече обсуждались перспективы межпарламентского сотрудничества. Совет Республики заинтересован в том, чтобы больше развивались контакты между регионами. «Хотелось, чтобы не все делалось из столиц, но чтобы активно работали и регионы», — сказал Михаил Мясникович.
Также были затронуты вопросы развития гуманитарного сотрудничества. По мнению Михаила Мясниковича, Беларусь и Болгария могли бы нарастить взаимодействие в научно-образовательной сфере. Также председатель Совета Республики акцентировал внимание на активизации сотрудничества в туризме и выразил убежденность, что это направление будет и дальше развиваться.
В составе болгарской делегации в Минск приехали представители различных политических партий и сфер деятельности.
Васил Антонов уверен: в ходе визита стороны обсудят широкий круг вопросов, что поспособствует развитию сотрудничества между Беларусью и Болгарией.
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На прошлой неделе в белорусской столице прошла крупная международная конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», на которой выступил...
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