В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске до конца мая Как следует из сообщения столичного управления занятости, 29 мая в отделе обслуживания граждан №2 (пр-т Любимова, 14) с соискателями встретятся представители...

Как следует из сообщения столичного управления занятости, 29 мая в отделе обслуживания граждан №2 (пр-т Любимова, 14) с соискателями встретятся представители РУП «Белорусские лотереи» и СУ №205 ОАО «МАПИД». Организатор популярных лотерей «Ваше лото», «Пятерочка» и других традиционно рад видеть в своих рядах реализаторов лотерейных билетов, при этом опыт работы и уровень образования значения не имеют, вакансия доступна всем претендентам, в том числе студентам и пенсионерам. Что касается второго нанимателя, то его сфера деятельности — выполнение сантехнических работ, монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и вентиляции, выполнение пуско-наладочных работ систем отопления, а также изготовление, монтаж и реализация блочных тепловых пунктов.30 мая в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69) пройдет еще одна мини-ярмарка. Свои вакансии представят при участии УП «Риорита» (работает на рынке строительно-монтажных услуг), Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» (образовательные услуги, объединения по интересам различного профиля), ОАО «Автоспецтранс» (перевозка грузов автотранспортом по территории Беларуси и за ее пределы, требуются слесари по ремонту автомобилей и водители категории Е), РУП «Белорусские лотереи».Наконец, 31 мая в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) будет возможность ознакомиться с вакансиями ОАО «Автоспецтранс», ОАО «Строймаш» (изготовитель средств механизации строительного производства) и Минского завода шестерен (производство шестерен для промышленных предприятий, выпуск запасных частей к тракторам).Все три ярмарки вакансий пройдут в одно и то же время — с 10.00 до 12.00.Традиционно на мини-ярмарках вакансий вниманию посетителей предложат информацию о ситуации на рынке труда, проконсультируют по вопросам трудоустройства, переобучения и др.