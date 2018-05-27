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Около 85% случаев укусов минчан клещами произошли за пределами города
28.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Нелли Гиндюк напомнила, что через укусы клещей могут передаваться возбудители болезни Лайма и клещевого энцефалита, и сообщила о принимаемых мерах. По ее словам, специалисты постоянно проводят мониторинг санитарного состояния территорий.
Сейчас клещи в Минске обнаруживаются главным образом в лесных массивах на окраинах города, которые переходят в пригородные леса. «В их числе лесной массив Цнянское водохранилище — Цна — МКАД — улица Мирошниченко, лесопарк по улице Тикоцкого, Степянский лесной массив, Слепянский лесной массив, лес в Дражне», — перечислила главный государственный санитарный врач Минска.
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Нелли Гиндюк напомнила, что через укусы клещей могут передаваться возбудители болезни Лайма и клещевого энцефалита, и сообщила о принимаемых мерах. По ее...
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