ФОТО: Белэнерго

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские энергетики с проектом интеграции электромобилей в энергосистему завоевали Гран-при энергетического форума в Санкт-Петербурге ФОТО: Белэнерго Ключевой темой юбилейного, пятого форума стала разработка проектов в области цифровой трансформации электроэнергетики в...

Ключевой темой юбилейного, пятого форума стала разработка проектов в области цифровой трансформации электроэнергетики в странах-участницах.Каждая из пяти команд предложила "проблему" своей энергосистемы, которую необходимо решить участникам.Команда из Беларуси предложила направление автоматизации распределительных сетей, представители Германии – интеграцию электромобилей в немецкую энергосистему. Организаторы форума перераспределили "вызовы" между командами-участницами. В итоге "вызов" команды Беларуси достался китайской команде, а белорусские энергетики решали проблему немецких коллег.В состав авторитетного международного жюри, которое рассматривало молодёжные проекты, вошла заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова.По решению жюри Гран-при форума присужден проекту "de-Мобильность" команды Беларуси об эффективной интеграции электромобилей в энергосистему Германии, позволяющей снизить пиковые нагрузки в энергосистеме и в то же время быть выгодными для конечного потребителя. Команда молодых белорусских энергетиков состояла из представителей "Белэнерго", "Белэнергосетьпроект", "Белэлектромонтажналадка", "ОДУ".Еще два проекта были отмечены в специальных номинациях. Самым актуальным признан проект команды Италии "Цифровой потребитель и адаптивная нагрузка сети", он получил приз в номинации "Решение, наиболее отвечающее страновому вызову".Разработка команды Германии, посвящённая интеллектуализации системы управления единой энергосистемой в России, получила приз как "Самый новаторский проект". Молодые специалисты предложили создать цифровую платформу, объединяющую производителей оборудования, сетевые компании и IT-компании.Международный молодежный энергетический форум – это ежегодный саммит лучших молодых специалистов национальных энергетических компаний Европы и Азии. Форум проходит в формате рабочих встреч, заседаний, круглых столов, презентаций и является ключевой дискуссионной площадкой для молодых энергетиков – будущих руководителей отрасли – и эффективным инструментом интеграции молодежи разных стран.