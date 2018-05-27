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Белорусские энергетики с проектом интеграции электромобилей в энергосистему завоевали Гран-при энергетического форума в Санкт-Петербурге

28.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ФОТО: Белэнерго

Ключевой темой юбилейного, пятого форума стала разработка проектов в области цифровой трансформации электроэнергетики в странах-участницах. 

Каждая из пяти команд предложила "проблему" своей энергосистемы, которую необходимо решить участникам.

Команда из Беларуси предложила направление автоматизации распределительных сетей, представители Германии – интеграцию электромобилей в немецкую энергосистему. Организаторы форума перераспределили "вызовы" между командами-участницами. В итоге "вызов" команды Беларуси достался китайской команде, а белорусские энергетики решали проблему немецких коллег. 

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В состав авторитетного международного жюри, которое рассматривало молодёжные проекты, вошла заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова.

По решению жюри Гран-при форума присужден проекту "de-Мобильность" команды Беларуси об эффективной интеграции электромобилей в энергосистему Германии, позволяющей снизить пиковые нагрузки в энергосистеме и в то же время быть выгодными для конечного потребителя. Команда молодых белорусских энергетиков состояла из представителей "Белэнерго", "Белэнергосетьпроект", "Белэлектромонтажналадка", "ОДУ". 
 
Еще два проекта были отмечены в специальных номинациях. Самым актуальным признан проект команды Италии "Цифровой потребитель и адаптивная нагрузка сети", он получил приз в номинации "Решение, наиболее отвечающее страновому вызову".  

Разработка команды Германии, посвящённая интеллектуализации системы управления единой энергосистемой в России, получила приз как "Самый новаторский проект". Молодые специалисты предложили создать цифровую платформу, объединяющую производителей оборудования, сетевые компании и IT-компании. 

Международный молодежный энергетический форум – это ежегодный саммит лучших молодых специалистов национальных энергетических компаний Европы и Азии. Форум проходит в формате рабочих встреч, заседаний, круглых столов, презентаций и является ключевой дискуссионной площадкой для молодых энергетиков – будущих руководителей отрасли – и эффективным инструментом интеграции молодежи разных стран. 
 



 
Теги: Минск
 
 
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