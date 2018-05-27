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28 мая празднует свой юбилей белорусский художник Александр Забавчик

28.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Александр Забавчик родился в 1958 году в Минске, в 1987 году закончил отделение промышленного искусства Белорусского государственного театрально-художественного института (ныне Академия искусств) и с этого времени всецело посвятил себя живописи. Персональные выставки его работ регулярно проходят не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Западной Европы. Его произведения хранятся в Белорусском музее современного искусства, в частных коллекциях Европы и США.

Отдельная глава в его жизни – пребывание в Китае, где он изучал местную историю и живопись, а затем по приглашению китайского правительства принял участие в совместной китайско-белорусской выставке. 



Забавчик создает свои картины на грани абстрактного и реального. Он работает в особой технике, не имеющей аналогов в мире и не известной никому, кроме него самого. Инструменты для живописи он создает своими руками.



Об искусстве говорит так: 

«Живопись – это побочный продукт, прополис! А пчела делает мед. Искусство – лишь средство приложения усилий по изменению себя в лучшую сторону. Ты сам есть смысл этой жизни. У детей – как у птенцов. Они выталкивают соперников из родительских гнезд. Смысл жизни в том, чтобы избавиться от этого детского эгоизма. Ты должен в конце отдать больше, чем ты взял в начале. Таков безусловный закон жизни».


 
Теги: Минск
 
 
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Александр Забавчик родился в 1958 году в Минске, в 1987 году закончил отделение промышленного искусства Белорусского государственного...
 
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