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28 мая празднует свой юбилей белорусский художник Александр Забавчик
28.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Александр Забавчик родился в 1958 году в Минске, в 1987 году закончил отделение промышленного искусства Белорусского государственного театрально-художественного института (ныне Академия искусств) и с этого времени всецело посвятил себя живописи. Персональные выставки его работ регулярно проходят не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Западной Европы. Его произведения хранятся в Белорусском музее современного искусства, в частных коллекциях Европы и США.
Отдельная глава в его жизни – пребывание в Китае, где он изучал местную историю и живопись, а затем по приглашению китайского правительства принял участие в совместной китайско-белорусской выставке.
Забавчик создает свои картины на грани абстрактного и реального. Он работает в особой технике, не имеющей аналогов в мире и не известной никому, кроме него самого. Инструменты для живописи он создает своими руками.
Об искусстве говорит так:
«Живопись – это побочный продукт, прополис! А пчела делает мед. Искусство – лишь средство приложения усилий по изменению себя в лучшую сторону. Ты сам есть смысл этой жизни. У детей – как у птенцов. Они выталкивают соперников из родительских гнезд. Смысл жизни в том, чтобы избавиться от этого детского эгоизма. Ты должен в конце отдать больше, чем ты взял в начале. Таков безусловный закон жизни».
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Александр Забавчик родился в 1958 году в Минске, в 1987 году закончил отделение промышленного искусства Белорусского государственного...
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