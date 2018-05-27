В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктория Азаренко проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции ...

Поединок, в котором фаворитский статус букмекеры дружно отдавали Виктории Азаренко, носил крайне упорный характер. И в первом, и во втором сете до счета 5:5 теннисистки брали геймы исключительно по очереди. Однако в концовках партий чуть более удачливой оказывалась теннисистка из Чехии, которая и отпраздновала итоговую победу.Поединок продолжался около двух часов.Помимо Виктории Азаренко, в основной сетке Roland Garros в женском одиночном разряде сыграют Арина Соболенко, которая в 1/64 финала будет соперничать с Кики Бертенс из Голландии, и Александра Саснович (первая соперница — чешка Дениса Аллертова).В мужской части соревнований белорусский теннис представит Илья Ивашко, пробившийся из квалификации. На старте основного турнира ему предстоит тяжелейшее испытание австрийцем Домиником Тимом, который занимает в текущем рейтинге ATP восьмое место.