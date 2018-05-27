​Премьер-министр Беларуси и заместитель председателя КНР проводят переговоры в Минске

Перспективы развития белорусско-китайских отношений обсуждают премьер-министр Андрей Кобяков и заместитель председателя КНР Ван Цишань. Встреча проходит в правительстве.

Сначала – переговоры в узком, а затем – в расширенном составе. Это первый визит заместителя председателя КНР в этой должности. Он проходит в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, в котором, как ожидается, примут участие лидеры обеих стран.

Товарооборот Беларуси и Китая по итогам прошлого года превысил три миллиарда долларов. Среди перспектив – развитие контейнерных перевозок в рамках работы логистического канала «Один пояс и один путь», который проходит через весь евразийский континент. Китайская делегация прибыла в Минск накануне. Гости возложили венок к монументу Победы, провели переговоры с руководством столицы и совместного Китайско-белорусского индустриального парка.