​Беларусь будет наращивать поставки на рынок Китая мясо-молочной продукции

Эту тему обсудили с главой China Merchants Group. Во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия нашей страны в Китай в конце прошлого года между этой крупной корпорацией и несколькими белорусскими предприятиями подписаны документы.

Сегодня китайские партнёры заинтересованы в увеличении объёмов экспорта мяса и молока, а также намерены выступить и перевозчиком этой продукции. China Merchants Group – учредитель совместной компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и крупнейший инвестор парка.