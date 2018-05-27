|
Беларусь будет наращивать поставки на рынок Китая мясо-молочной продукции
Эту тему обсудили с главой China Merchants Group. Во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия нашей страны в Китай в конце прошлого года между этой крупной корпорацией и несколькими белорусскими предприятиями подписаны документы.
Сегодня китайские партнёры заинтересованы в увеличении объёмов экспорта мяса и молока, а также намерены выступить и перевозчиком этой продукции. China Merchants Group – учредитель совместной компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и крупнейший инвестор парка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту тему обсудили с главой China Merchants Group.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)