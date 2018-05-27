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"Были праздники с тортами и конфетами". Минчанин сбросил 32 кг за полгода и объясняет как

28.05.2018 15:59 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «Лучше, чем вчера» — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю 31-летнего минчанина Александра Левшени, который работает в сфере проектирования.


Фото: из личного архива

До 31 мая присылайте свои истории на конкурс «Лучше, чем вчера» на почту elena. melnikova@tut.by. Расскажите нам, как вы выиграли собственную битву с вредной привычкой, — и получите приз. Вы не обязаны быть образцом ЗОЖ во всем, достаточно значительных перемен в одной области: будь то правильное питание, отказ от вредных привычек или занятия спортом.
Правила конкурса читайте по ссылке.

— В детстве я был нормального телосложения. Но после школы с каждым годом незаметно прибавлял по паре кило. К концу обучения в университете был больше центнера. Я предпринимал попытки снизить вес, но из-за неправильного питания тренировки не приносили особого результата.

Малоподвижная работа в офисе и привычка заедать стресс сыграли свою роль. В 31 год я весил 117 кг. И, как говорится, «если кажется, что пора что-то менять, — это вам не кажется».


Фото: из личного архива

У меня не было никаких «понедельников для начала новой жизни». Меняться решил вместе с другом, равнялся на него в некоторых моментах. Вместе стремиться к цели было легче.

Малоподвижный образ жизни сменил на более подвижный: тренажерный зал, пробежки, велосипед, лыжи и пешие прогулки. Из рациона исключил сладкое; мучное и жирное заменил овощами и фруктами. И процесс пошел. Суточный лимит составлял в среднем 1,7−1,9 тысячи ккал. Рацион подобрал из тех продуктов которые мне больше нравятся, без сторонних диет и советов. В рационе — 80−90% успеха.

За полгода я похудел на 32 кг, но процесс трансформации продолжается. Многие интересуются, в чем секрет. Спрашивают: «Ты хоть что-то ешь?». Но за все это время не было ни одного дня, чтобы я страдал от чувства голода. Были и разгрузочные дни, и праздники с тортами и конфетами. Меня стимулировали комментарии в духе: «Сорвешься быстро! И месяца не пройдет».

У похудения есть, конечно, и минусы: многие перестали узнавать на улице, а еще пришлось сменить весь гардероб.

Собственно итог: нет никаких диет, есть здоровый образ жизни. И чтобы начать, не обязательно ждать понедельника! Мой случай — не повод для гордости. Но, думаю, для многих людей со схожей проблемой он станет примером преображения в лучшую сторону.

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GO.TUT.BY объявил конкурс "Лучше, чем вчера" - о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю Александра Левшени.
 
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