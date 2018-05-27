Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно жертвовать деньги по безналу

Уличные исполнители в Лондоне начали принимать бесконтактные банковские карты, сообщает BBC. Небольшие считывающие устройства, соединённые с мобильными телефонами музыкантов, снимают фиксированную сумму.

Реализацией проекта занимается компания Busk In London вместе со шведским платёжным сервисом iZettle, который недавно купила система PayPal. Идею поддержал мэр Лондона Садик Хан. Он уверен, что так ещё больше жителей и гостей британской столицы смогут поддержать талантливых исполнителей.

Пока проект работает в тестовом режиме, но в ближайшее время терминалы появятся у всех уличных музыкантов страны. Кроме бесконтактных карт, артисты будут принимать карты с пин-кодом и чипом.