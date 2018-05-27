​Президент Италии предложил возглавить временное правительство экономисту Карло Коттарелли

В Италии ищут выход из политического кризиса: президент страны предложил возглавить временное правительство экономисту Карло Коттарелли.

В ближайшие дни он сформирует свой состав кабинета министров, тем самым попытается угодить и парламенту, и итальянскому лидеру. Задача сложная: ранее от формирования правительства отказался Джузеппе Конте. Это произошло после того, как итальянский лидер не утвердил кандидатуру министра экономики – ключевую для будущего Италии в Евросоюзе.

Если технический кабмин Коттарелли всё же утвердят, в стране начнут подготовку к досрочным парламентским выборам. Стало известно, что они могут пройти уже осенью.