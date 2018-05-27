Районная «Зарница-2018» состоялась в Пинковичах

В военизированную игру «Зарница» уже много лет играют школьники Пинского района. В этом году 14 команд из средних школ собрались в Пинковичах, чтобы побороться за первое место. Игру посвятили 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Участникам «Зарницы-2018» необходимо было пройти несколько испытаний. На первом этапе показывали строевые движения — по команде капитана ребята перестаивались, чеканили шаг, исполняли патриотические песни. Судьи обращали внимание и на их внешний вид.

Затем ради конкурса «Эстафета» школьникам пришлось сменить отглаженные костюмы на спортивную форму. Надо было бежать, прыгать, ползти, и вдобавок, часть пути преодолевать в противогазе. В следующем задании «Снайпер» на звание лучшего стрелка участвовали и девочки, и мальчики.

В конкурсе «Боевые листки» командам понадобился творческий подход и умение рисовать. А их знания по оказанию первой помощи пригодились в конкурсе по медико-санитарной подготовке. На вопрос специалиста необходимо было дать правильный ответ незамедлительно, ведь в критический момент времени на раздумия нет.

Серьезной подготовки потребовал от ребят конкурс художественной самодеятельности. Тут можно и петь, и танцевать, и рассказывать стихи. Каждая команда пыталась запомниться жюри, на импровизированной сцене все выкладывались на полную.

Жюри отметило, что все участники игры проявили себя очень достойно. По сумме баллов за все конкурсы победителем районной «Зарницы-2018» стала команда «Орлы» Пинковичской средней школы. На второй позиции школьники из команды «Пламя» Валищенской средней школы, на третьем месте — «Миротворцы» из Молотковичской средней школы.