С начала 2018 года на территории области зарегистрировано 30 ДТП с участием детей, в результате которых 3 детей погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести. Анализ аварийности с участием детей свидетельствует о том, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются неумение детьми правильно оценивать дорожную обстановку; незнание мер обеспечения безопасного движения; нежелание выполнять правила, пренебрежение ими; переход проезжей части в неустановленном месте, подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице; потеря бдительности и недисциплинированность. Результат этого — переходы проезжей части в неустановленном месте, внезапное появление из-за препятствия перед близко движущимся транспортом, неосторожная езда на велосипедах.

С 25 мая по 5 июня 2018 года проводится республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». В соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь, в период проведения Министерством внутренних дел республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями для привлечения внимания детей и всех участников дорожного движения.

Уважаемые родители! Убедительная просьба — постоянно контролируйте местонахождение своих детей. Не оставляйте их без присмотра и следите, чтобы ребята не играли вблизи дорог. Объясняйте им, как вести себя в опасных ситуациях. Прикрепляйте к одежде детей световозвращающие элементы. Напоминайте маленьким участникам дорожного движения правила безопасного поведения на улице, следите за тем, чтобы дети их соблюдали. Не позволяйте ребенку до 14 лет выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде. Храните ключи от личного транспорта в недоступном для детей месте.

Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в мае-июне обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма. За истекший период текущего года на территории Кобринского района с участием детей зарегистрировано 1 ДТП, в котором был ранен 1 ребенок-пассажир. За аналогичном периоде 2017 года также зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 ребенок погиб (пересечение улиц Ленина и Советской г. Кобрина, ребенок – пешеход, находившейся на тротуаре). В связи с этим следует проявлять особое внимание вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов, где возможно появление на проезжей части пешеходов и велосипедистов, особенно в вечернее и ночное время суток и на неосвещенных участках дорог

По информации ОГАИ Кобринского РОВД